Vragen bij motief achter mogelijke vervalste documenten

8/03/17 - 15u21 Bron: Belga

Kazachgate Indien er valse documenten zijn opgedoken rond de naturalisatie van de Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev, wie werd daar dan beter van? Ging het om een guerre des flics in Waterloo of was het de bedoeling Chodiev te schaden? Die vragen zijn gerezen in de onderzoekscommissie-Kazachgate, die zich momenteel buigt over de naturalisatie van Chodiev en twee Kazachse kompanen.

Het zogenaamde "Kazachse trio" kon als eerste gebruikmaken van de zogenaamde afkoopwet voor fraudeurs. De onderzoekscommissie gaat na onder welke omstandigheden die wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011 in sneltempo door het parlement werd gejaagd en nadien door Justitie werd toegepast. In een eerste fase neemt de commissie de naturalisatie van onder meer Chodiev in 1997 onder de loep.



Tijdens eerdere vergaderingen rezen al vragen bij de authenticiteit van twee documenten die in 2002 in de pers opdoken, ten tijde van de affaire-Tractebel, waarin het Kazachse trio opdook. Een eerste document was een advies van de politie van Waterloo aan het parket van Nijvel tijdens de naturalisatieprocedure van Chodiev. Daarin stond dat de miljardair vlot Frans sprak. Het document was ondertekend door commissaris Michel Vandewalle, maar die ontkent de nota ooit te hebben opgesteld.



Het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, lijkt die stelling te bevestigen. Vertegenwoordigers van de dienst plaatsten woensdag in de commissie serieuze vraagtekens bij verschillende elementen in het document. Het gaat wellicht om een vervalst stuk, liet Jean-François Kayser van het Comité P verstaan.



Wat minder expliciet was Kayser over een tweede rapport, al had hij ook daarbij bedenkingen. Het gaat om een rapport dat midden 1996 zou zijn opgesteld door de toenmalige wijkagent van Waterloo, waarin die suggereerde niet te veel spoed te zetten achter het naturalisatiedossier. Hij haalde daarvoor informatie aan die afkomstig zou zijn geweest van de Staatsveiligheid, maar ook bedreigingen aan het adres van Chodiev.



Tijdens het onderzoek van het Comité P haalde de wijkagent aan dat de informatie van de Staatsveiligheid via een document zou zijn overgemaakt. Kayser voerde echter aan dat dit geen gebruikelijke manier van werken is. De Staatsveiligheid werkt discreet, luidde het. Bovendien worden de bedreigingen aan het adres van Chodiev gesitueerd in 1998 of begin 1999, dus nadat het rapport zou zijn opgesteld.



Vincent Van Quickenborne (Open Vld) concludeerde dat er waarschijnlijk sprake is van onechte documenten. "Cui bono? Wie heeft daarvan geprofiteerd?", vroeg hij zich af. "Ofwel was er sprake van een 'guerre des flics' en ging het om een afrekening met Vandewalle. Ofwel heeft iemand Chodiev willen treffen." Het Kamerlid haalde daarbij zelf de affaire van Tractebel in Kazachstan aan. Ook Koenraad De Groote (N-VA) stelde dat er zich indertijd in Waterloo blijkbaar een "kleine politie-oorlog" heeft afgespeeld.



Kayser stelde dat het Comité P in openbare zitting zou kunnen antwoorden mocht het om een beschadigingsoperatie tegen Vandewalle gaan, maar het orgaan beschikt over "weinig elementen" die deze hypothese staven. Wat de piste-Chodiev betreft, wilde het Comité liever achter gesloten deuren praten.



Voorts wekte het bij de commissieleden verbazing dat commissaris Vandewalle zich in 1999 zelf bekommerde om het naturalisatieverzoek van de echtgenote van Chodiev, die toen overigens bot ving. Van de zowat 70 naturalisatiedossiers die tussen 1996 en 1999 via Waterloo passeerden, was uitgerekend dat van Chodieva het enige waarbij Vandewalle betrokken was. Zelf gaf de commissaris de bedreigingen tegen haar echtgenoot en informatie van de Staatsveiligheid als reden waarom hij het dossier naar zich toe had getrokken. Volgens het Comité P valt daar wettelijk overigens niets tegen in te brengen.



In het dossier-Chodieva heeft Vandewalle zelf aangegeven dat hij driemaal contact heeft gehad met toenmalig burgemeester Serge Kubla (MR). Die wordt in de loop van de namiddag in de onderzoekscommissie verwacht. Kubla was de buurman van het gezin-Chodiev en schreef een brief naar de toenmalige voorzitter van de Kamercommissie Naturalisaties, Claude Eerdekens, om het verzoek van Chodiev gunstig te behandelen. Rond diezelfde periode kreeg Kubla toelating van Chodiev om een bepaalde weg op het domein van de Oezbeek te gebruiken.