Grote hinder tot eind juni: werken aan nieuwe bruggen E40 in Zwijnaarde en Merelbeke starten 20 maart

Door: redactie

8/03/17 - 15u33 Bron: Belga

© Agentschap Wegen & Verkeer.

Op 20 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de bouw van twee nieuwe bruggen op de E40: een over de Tijarm in Zwijnaarde en een over de Oude Gaversesteenweg in Merelbeke. Verder komen er geluidsschermen aan beide zijden van de E40 in Merelbeke, zegt AWV.