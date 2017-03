Weduwnaar schrijft boek over zijn verdriet na 22/03: 'Jihad van liefde'

Door: redactie

video Mohamed El Bachiri, een Molenbekenaar die op 22 maart vorig jaar zijn vrouw verloor bij de aanslag op de metro in Maalbeek, heeft een boek geschreven: 'Een jihad van liefde'. Hij schreef het boek voor zijn vrouw en zijn drie kinderen.

Enkele maanden geleden ontroerde El Bachiri al met z'n boodschap in het televisieprogramma 'De afspraak', dat we terreur alleen met liefde kunnen bestrijden. Dat is nu ook de boodschap van zijn boek.



"Ik kende de Vlaamse gemeenschap niet echt door de taalbarrière, maar ik heb echt een geweldige gemeenschap leren kennen die heel erg openstaat voor mijn boodschap van liefde," vertelt hij over de positieve respons die hij na zijn tv-optreden kreeg.



'Jihad van liefde' is een verzameling van persoonlijke verhalen en gedichten van El Bachiri, over de aanslagen, de islam en zijn kinderen die nu verder moeten zonder hun moeder. De man werkte voor het boek samen met auteur David Van Reybrouck, bekend van onder andere het bekroonde werk 'Congo: een geschiedenis'.



Voor El Bachiri is het boek een vorm van therapie en een manier om Loubna en haar nagedachtenis te vereeuwigen. "Als het troost kan bieden en een beetje goeds voor iedereen, dan zou dat heel mooi zijn," concludeert hij.