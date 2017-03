Door: redactie

Mohamed El Bachiri, een Molenbekenaar die zijn vrouw heeft verloren bij de aanslag in Maalbeek, heeft een boek geschreven: 'Een jihad van liefde' heet het. Enkele maanden geleden al ontroerde hij met z'n boodschap op tv, dat we terreur alleen met liefde kunnen bestrijden. En dat is ook de boodschap van zijn boek. Hij heeft het geschreven voor zijn vrouw, én voor z'n 3 kinderen.