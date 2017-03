Grootvader veroordeeld tot 5 jaar cel voor verkrachting minderjarige kleindochter

Door: redactie

8/03/17 - 14u05 Bron: Belga

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een grootvader uit het Kempense Baarle-Hertog tot 5 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige jonger dan 10 jaar. Het slachtoffer was zijn kleindochter. De feiten kwam vorig jaar aan het licht.

Het meisje verklaarde aan de politie dat ze sinds ze in het 2de leerjaar zat regelmatig bij haar grootvader op de schoot moest komen zitten. Hij betastte haar dan in de schaamstreek en penetreerde haar met zijn vingers.



De grootvader heeft het seksuele misbruik altijd ontkend, maar volgens de rechtbank is er geen enkele reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van het meisje.