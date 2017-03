Door: redactie

In de zaak rond de moord in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle zal volgende week in een tussenvonnis duidelijk worden of de strafvordering tegen hoofdverdachte Prosper V. onontvankelijk is. Volgens zijn advocaat is de 76-jarige man afgetakeld door dementie. De partijen kregen ook uitstel om de getuigenlijst voor te bereiden.