Door: redactie

8/03/17 - 13u49 Bron: vtmnieuws.be

"De kans is heel erg klein dat hij niet zou terechtstaan", zegt VTM NIEUWS-journalist Katrien Saelens. "Het zou alleszins ongezien zijn in België. Het Openbaar Ministerie noemde de redenering van de advocaten juridische nonsens en ze haalden een arrest boven van het Hof van Cassatie waarin staat dat dementie geen reden is om een proces niet bij te wonen en je straf te ontlopen. Volgende week maandag om 16 uur zullen we weten wat de rechtbank hierover beslist."