Parlementslid Nawal Ben Hamou hekelt seksistische commentaren die ze dagelijks op Facebook krijgt

Nawal Ben Hamou pikt het niet dat mannen haar proberen te versieren via haar professionele facebookaccount. © photo news.

Vrouwendag Op Internationale Vrouwendag moet het haar van het hart: haar professionele Facebookpagina is géén verlengstuk van Tinder. Nawal Ben Hamou (29), die voor de PS in het federale parlement zetelt, is de seksistische commentaren die ze dagelijks op haar professioneel facebookaccount ontvangt beu. Op Facebook geeft ze daaruit een bloemlezing. Van complimentjes over haar fysieke verschijning tot onverholen invitaties tot intieme afspraken.

Complimenten aan de lopende band "Dit illustreert waarom het nodig is te strijden voor de gelijkheid tussen man en vrouw en het is ook de reden waarom ik vandaag deelneem aan de Internationale Dag voor de Vrouwenrechten", schrijft Ben Hamou.



"Hierbij een kort overzicht van de berichten die ik dagelijks in de berichtenbox van mijn professionele facebookpagina krijg. De meest obscene wens ik hier achterwege te laten. Ik meen dat seksisme niet minder beledigend is wanneer het de vorm aanneemt van een grap, een uitnodiging of complimenten aan de lopende band", stelt Ben Hamou.

Respectloos Het zijn vaak respectloze berichten, met als bedoeling van het contact - dat professioneel hoort te zijn - mijn burgerlijke staat te achterhalen en het compliment 'je bent mooi' te laten uitmonden in het hengelen naar een afspraak op restaurant of elders Nawal Ben Hamou "Als politiek mandataris gebruik ik, zoals veel van mijn collega's, de sociale media om burgers de mogelijkheid te bieden me snel te contacteren. Ik sta tot hun dienst om op hun vragen te antwoorden, hen door te verwijzen, hun klachten te aanhoren en hen te informeren over het werk dat ik verricht".



"Maar al te vaak verandert mijn privé berichtenbox - gelinkt aan mijn professioneel facebookaccount - in een waar filiaal van Tinder! In ernstige boodschappen vallen soms leuke complimenten, daar heb ik geen problemen mee. De liefdesverklaringen die ik krijg, vind ik wat gênant. Maar het zijn vaak respectloze berichten, met als bedoeling van het contact (dat professioneel hoort te zijn) mijn burgerlijke staat te achterhalen en het compliment 'je bent mooi' te laten uitmonden in het hengelen naar een afspraak op restaurant of elders".