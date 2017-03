Moord in Schellebelle: "Het spelen op dementie is juridische nonsens"

Door: redactie

8/03/17 - 11u24 Bron: Belga

Opdrachtgever Prosper Van Der Borght. © photo news.

In de zaak rond de moord in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle is het "juridische nonsens" om hoofdverdachte Prosper Van Der Borght vrijuit te laten gaan, omdat hij mentaal achteruitgegaan is. Dat stelde openbaar aanklager Tom Van Den Hende voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de hoofdverdachte, had daarom gevraagd (dat kon u gisteren al in onze krant lezen). De rechtbank zal volgende week in een tussenvonnis beslissen of de strafvordering tegen de hoofdverdachte onontvankelijk is.