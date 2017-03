Jongeren filmen doodstrijd van vriend met overdosis

Door: redactie

8/03/17 - 13u56 Bron: Belga

© belga.

Het OM heeft gevangenisstraffen van 12 maanden en boetes van 600 euro gevraagd voor 3 jongeren die een vriend niet hielpen toen die stierf aan een overdosis. Een van de jongeren filmde 10 minuten lang de doodsstrijd van D.M. (24) in plaats van de hulpdiensten te verwittigen. Voor de man die het filmpje maakte en een Maasmechelaar die de xtc aan de overleden jongen gaf, vroeg het Openbaar Ministerie nog een gevangenisstraf van respectievelijk 30 maanden en 2 jaar en een boete van 6.000 euro.

Op 23 november 2014 liep een avondje stappen in Hasselt fataal af voor de toen D.M. Samen met 3 vrienden ging hij stappen in Hasselt en daarbij werden er aan de lopende band xtc-pillen genomen, die een van hen de dag ervoor had gekregen van de Maasmechelaar. D.M kocht in een dansgelegenheid in Hasselt ook nog 2 andere xtc-pillen in de vorm van een goudstaafje. Na het avondje stappen, gingen de jongeren nog voort feesten in het appartement van een van hen. Ook tijdens deze afterparty werden er volop xtc-pillen en sterke drank geconsumeerd. Rond 12 uur pakte D.M de xtc-goudstaafjes, waardoor zijn lichaamstemperatuur opliep tot 41 graden. Een van de aanwezigen zocht op haar telefoon informatie op over wat ze moesten doen bij een overdosis, terwijl zijn jeugdvriend de doodsstrijd van D.M. filmde met zijn gsm.



Pas rond 13.10 uur werden de hulpdiensten verwittigd. Op de noodoproep was te horen hoe de beller opdracht gaf om de nog aanwezige drugs in het appartement door het toilet te spoelen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was D.M al overleden aan de gevolgen van hyperthermie. Die lichaamstemperatuurstijging zou te wijten zijn aan de PMMA die in de goudstaafjes zat.



Tijdens de behandeling van de zaak werden ook de schokkende beelden van de doodsstrijd van D.M getoond. Volgens zijn jeugdvriend maakte hij het filmpje om D.M te wijzen op zijn zwaar drugsgebruik. Hij wilde immers niet dat zijn beste vriend te veel drugs zou nemen. Volgens zijn advocaat wordt net dat waarschuwingsfilmpje nu tegen hem gebruikt.



Vonnis op 5 april.