Internationale vrouwendag in het teken van 'International Women's Strike'

Vandaag, 8 maart, is het internationale vrouwendag. Duizenden vrouwen en mannen voeren dan wereldwijd actie tegen het sociale, wettelijke, politieke, morele en verbale geweld tegen vrouwen. Motto dit jaar is 'solidarity is our weapon' en de protesten gebeuren onder de noemer 'International Women Strike'. In België vinden onder meer acties plaats in Brussel, Genk en Gent.

Vandaag gaan in meer dan 45 landen vrouwen en mannen fysiek of virtueel in staking onder de noemer 'International Women's Strike'. Niet toevallig is het vandaag honderd jaar geleden dat in Sint-Petersburg de grote vrouwenstaking en -demonstratie plaatsvond. "Anno 2017 moeten vrouwen nog steeds opboksen tegen uitsluiting, geweld en discriminatie", zeggen de organisatoren.



Die roepen daarom op om vandaag deels te staken of op een andere manier actie te voeren. "Stop met werken, zorgen, of huishoudelijke taken uitvoeren. Als dat niet kan, draag zwarte kleren of een zwarte rouwband. Betoog, kom op straat of zet een piket op. Boycot bedrijven die seksistische boodschappen uitsturen, hang een gepersonaliseerde vlag uit het raam en post een foto van je stakende zelf op Twitter of instagram."



Prikacties

In ons land nemen onder meer De Vrouwenraad, Femma, Furia, Charlie Magazine, Zij-kant en Hart Boven Hard deel. Ze organiseren prikacties in Brussel, Genk en aan de UGent. "De lijst van evenementen en deelnemers is zodanig groot, er komen er nog elke dag bij, dat we zelf een beetje het overzicht zijn verloren van wie er allemaal deelneemt en waar", zegt Bieke Purnelle, een van de organisatoren. "Zo zijn er onder meer acties bij de VRT, Weekend Knack en 11.11.11 en in Gent is er onder meer een mars tegen seksisme". 's Ochtends zijn er ook flyeracties aan verschillende grote stations, op de Brusselse Grasmarkt worden er roze mutsen gebreid en op het Europaplein in Brussel is er een flashmob.



Trump

Het protest krijgt dit jaar een boost door de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, die in het verleden vrouwonvriendelijke uitspraken deed. "Je hebt zijn inhuldiging gehad, met nadien de grote, ook internationale Women's March. Het gaat niet alleen over hem, maar hij verpersoonlijkt problematische zaken, zoals bepaalde structuren en mechanismen", stelt Purnelle nog. "De March heeft inspirerend gewerkt. Groot protest werkt altijd inspirerend."



Dat de internationale vrouwendag plaatsvindt op 8 maart, is niet toevallig gekozen. Op die dag vond in 1908 in New York namelijk de eerste staking door vrouwen plaats. Ze staakten voor een achturige werkdag, voor betere werkomstandigheden en kiesrecht. Op diezelfde dag in 1917, negen jaar later, was er de grote vrouwenstaking en -demonstratie in Sint-Petersburg. Vrouwen kwamen er massaal in opstand tegen de verschrikkingen van de oorlog en het voedseltekort. Beide stakingen betekenden het prille begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. Acht maart werd later dan ook uitgeroepen als internationale vrouwendag.



Harde cijfers

Dat die dag nog altijd nodig is, bewijzen volgende cijfers: ondanks het feit dat vrouwen 50 procent vormen van de wereldbevolking, doen ze 66 procent van al het werk, verdienen ze slechts 10 procent van het wereldinkomen en hebben ze hebben 1 procent van alle bezittingen. Van alle regeringsleiders op de wereld is 5 procent vrouw en van alle armen op de wereld is 75 procent vrouw. Ook in België verdienen vrouwen gemiddeld overigens gemiddeld nog altijd 20 procent minder dan mannen. Dat betekent dat een vrouw nog altijd 2 maanden en veertien dagen langer moet werken dan een man om hetzelfde inkomen te krijgen.