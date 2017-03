Politie onderzoekt verdacht overlijden van fietser langs jaagpad Zeebrugge

Jelle Houwen

8/03/17 - 04u30 Bron: eigen berichtgeving

© photo news.

De politie van Zeebrugge en het Brugse parket onderzoeken het verdacht overlijden van een fietser die gisterenavond na 22 uur dood werd terug gevonden op het jaagpad tussen Blankenberge en Zeebrugge, in de buurt van Zeebrugge.

Een andere fietser merkte het lichaam van de fietser, een man tussen de 30 en 40 jaar, op naast zijn fiets. De hulpdiensten werden verwittigd en de man werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed.



Schotwond

Volgens bepaalde bronnen zou de man een schotwond hebben en werd allicht neergeschoten. Daarom werd het jaagpad afgelopen nacht uren afgesloten en werd een onderzoek gestart. De politie van Brugge bevestigt dat het afgelopen nacht lange tijd bezig was met een onderzoek op het jaagpad in Zeebrugge maar kan geen verder commentaar kwijt.



Allicht gaat het momenteel om een onderzoek naar een verdacht overlijden of een moordonderzoek.