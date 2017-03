Oorlog tussen Bracke en Crombez laait weer op

Door: redactie

8/03/17

© BELGA.

"Per vergissing" laat een communicatie van de Kamer uitschijnen dat parlementairen ontsnappen aan de indexsprong op de kinderbijslag. "Siegfried Bracke (N-VA) had het vast te druk met Telenet adviseren", sneert John Crombez (sp.a). "Platzakkerij", slaat Bracke terug.

Nee, het komt niet meer goed tussen de sp.a en de Kamervoorzitter. Nadat de storm over het ontslag van de Gentse schepen Balthazar (sp.a) en het bijbaantje van Bracke even was gaan liggen, laait het conflict opnieuw op. Aanleiding is een mail van 23 februari waarin een boekhouder van de Kamer aan de bevoegde dienst Famifed meedeelt dat de kinderbijslag van de volksvertegenwoordigers moét geïndexeerd worden. Dat is opzienbarend, gezien de Vlaamse regering alle Vlaamse gezinnen dit jaar aan een indexsprong onderwerpt. "Dit kost de gezinnen 70 miljoen, maar net zoals Bracke er niet in slaagt de pensioenleeftijd van parlementairen gelijk te stellen met die van gewone mensen, vindt hij ook hier een aparte behandeling nodig."

Furieus

Een furieuze Bracke ontkent de aantijgingen. "Dit is een administratieve vergissing van een boekhouder. Er is helemaal geen beslissing genomen, de vraag van Famifed moet nog op het bestuurscomité van de Kamer worden voorgelegd. En uiteraard gaan we die indexsprong toepassen. Als het voor iedereen geldt, moet het ook voor Kamerleden gelden."



Bronnen bij een andere partij dan die van Bracke bevestigen die uitleg, maar John Crombez geeft niet af. "Blijkbaar was Bracke drukker bezig met Telenet adviseren dan met zijn zaken te regelen", sneert hij. Waarop de N-VA'er boos wordt: "Hoe onnozel kan je zijn? Dit zegt alles over Crombez en niks over mij of de diensten van Kamer. Ik laat mijn mensen niet vallen. Dit is pure platzakkerij, typisch Crombez."