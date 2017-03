Geweld bij 1 op 5 tienerkoppels

Door: redactie

8/03/17 - 05u00

© thinkstock.

Het gaat er lang niet altijd zachtaardig aan toe bij tienerkoppels van 14 tot en met 17 jaar. Uit Antwerps onderzoek bij ruim 1.000 scholieren blijkt dat liefst één op de vijf al ooit fysiek mishandeld, onder druk gezet voor seks of psychologisch misbruikt is door zijn of haar partner.