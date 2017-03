Buschauffeur op nippertje ontsnapt aan de dood

Tim Van Damme

video In het Oost-Vlaamse Ninove is een lijnbuschauffeur deze avond door het oog van de naald gekropen. Kort voor 21 uur jwam de busbestuurder op de Brusselsesteenweg in aanrijding met een tegemoetkomende vrachtwagen. Een opengeslagen zijdeur van het gevaarte kwam frontaal op de bus terecht.