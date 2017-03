Duizenden gezinnen tijdlang zonder stroom in Diest

Door: redactie

Diest en omgeving werden vanavond door een grote stroompanne getroffen. Omstreeks 20.50 uur viel de elektriciteit uit in zowat de hele stad Diest, inclusief de deelgemeenten. Ook delen van Scherpenheuvel en Lummen werden getroffen, waardoor duizenden gezinnen geen elektriciteit hadden. Dat meldt distributienetbeheerder Infrax. Omstreeks 21.50 uur was de panne grotendeels verholpen.

De eerste problemen doken op in Diest, maar de storing breidde zich zeer snel uit naar de omliggende steden en gemeenten. Een uurtje later bleken echter de meeste problemen opgelost. In het Algemeen ziekenhuis traden de noodgeneratoren amper een minuutje na de panne reeds in werking; slagbomen van overwegen van de spoorwegen gingen automatisch dicht. Verkeerslichten werkten helemaal niet meer.



De problemen voor de steden en gemeentes Schaffen, Averbode, Halen en Tessenderlo kwamen door een defect in een hoogspanningscabine ter hoogte van het station in Diest. Treinverkeer tussen Diest en Testelt werd volgens spoorwegnetbeheerder Infrabel volledig onderbroken. De NMBS legde vervangbussen in tussen Hasselt en Aarschot, andere treinen werden omgeleid via Hasselt, Landen en Aarschot.



"De stroomonderbreking is het gevolg van een storing in een stroomkabine", liet Björn Verdoodt, woordvoerder van Infrax, weten. "De oorzaak van die storing is nog niet duidelijk, maar intussen zijn onze mensen druk bezig met omschakelen zodat we iedereen weer van stroom kunnen voorzien. Het centrum van Diest en deelgemeente Molenstede hebben al opnieuw elektriciteit en we hopen dat dat ook voor de andere klanten zo snel mogelijk lukt", aldus nog Verdoodt.



Het grootste probleem van energievoorziening bleek rond 21.50 uur opgelost. Enkel in Zelem (deelgemeente van Halen) en Molenstede (deelgemeente van Diest) waren er nog problemen.