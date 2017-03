Door: redactie

Android Pay, het contactloos betaalsysteem van Google, is sinds vandaag beschikbaar in ons land. Zo'n 250.000 Android-gebruikers met een kredietkaart van BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello Bank kunnen vanaf nu in zo'n 85.000 winkels betalen met de app.