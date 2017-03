Door: redactie

Het leven wordt in ons land snel duurder. Veel sneller dan in de buurlanden. Minister van Economie Kris Peeters heeft laten onderzoeken wat vooral duurder is geworden. Opvallende conclusie: op café of restaurant gaan is de laatste tijd flink opgeslagen, vooral door de witte kassa. En telecomabonnementen worden almaar duurder.