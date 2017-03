Verhofstadt steekt tirade af op Europese top: "We moeten de 'ziekte' van Europa stoppen"

Door: redactie

7/03/17 - 20u00

video Eurofiel Guy Verhofstadt heeft vandaag op een top voor Europese burgemeesters in Brussel een tirade afgestoken voor een beter en sterker Europa. De liberale fractieleider haalde onder andere uit naar het gebrekkige beheer van de euro en de buitengrenzen. De EU zal volgens Verhofstadt niet overleven zonder een diepgaande federalisering.

In Brussel vond vandaag een top plaats waar burgemeesters van verschillende Europese steden zich bogen over de vraag hoe ze de eurosceptische crisis en de opkomst van het populisme kunnen aanpakken. Verhofstadt vertelde hen dat steden het best geplaatst zijn om populisme aan te pakken omwille van hun open structuur en grote etnische minderheden.



Hij riep op tot een alliantie tussen de autoriteiten in de grote steden en het Europees Parlement om het nationalisme de kop in te drukken. Overheden kunnen volgens Verhofstadt hun problemen niet oplossen omwille van hun obsessie met soevereiniteit.



Zijn tirade kwam er nadat Jean-Claude Juncker vorige week vijf scenario's voor de toekomst van Europa voorstelde. Een van die scenario's werd 'de Verhofstadt-optie' gedoopt: een beleid waarbij de EU op alle vlakken veel meer gaat samenwerken.

"Ze hebben gelijk" "Mensen zijn niet tegen Europa. Mensen hebben een probleem met de EU zoals die vandaag werkt en je moet toegeven dat ze gelijk hebben wanneer ze Europa bekritiseren." Guy Verhofstadt "Mensen zijn niet tegen Europa. Mensen hebben een probleem met de EU zoals die vandaag werkt en je moet toegeven dat ze gelijk hebben wanneer ze Europa bekritiseren," beweerde Verhofstadt. "De manier waarop we de migratiestromen hebben beheerd, de vluchtelingencrisis, de manier waarop we onze banken in Europa acht jaar na de financiële crisis nog niet op orde hebben gesteld, onze zwakheden in onze eigen omgeving, waar we niet in staat zijn om samen te werken en iets te doen. Dit alles is de bron van populisme en nationalisme."



"We moeten de publieke opinie tonen dat er een alternatief is, dat het niet nodig is om te vervallen in nationalisme en populisme, want dat zal niets oplossen. Het zal de klimaatverandering, terreur of de financiële crisis niet oplossen," ging hij verder.

Nationalisme werkt tegen Europa Het nationalistisch gedachtegoed werkt het Europese project volgens Verhofstadt tegen. Volgens de voormalige Belgische premier wordt 2017 een cruciaal jaar met de op stapel staande verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland.



"Schengen is iets fantastisch," aldus Verhofstadt. "Maar je hebt eerst en vooral een goed grensbeheer nodig vooraleer je een Schengenzone kan hebben die werkt. Hetzelfde gebeurt met de euro. We hebben één munt, maar we hebben nog altijd geen regering, staatskas, gezamenlijk schuldbeheer enzovoort, die nodig zijn achter deze munteenheid. Ik zeg altijd: de staat kan niet bestaan zonder de munteenheid, maar de munteenheid kan niet bestaan zonder de staat."

Ziekte van Europa "En wij zeggen dan tegen de mensen: kijk, wij gaan onze grenzen beschermen, wat niet waar is." Guy Verhofstadt "We moeten stoppen met wat ik 'de ziekte' van Europa noem," zei de liberale fractieleider. "We beginnen met een fantastisch beleid: 'ja, we willen één munt' en dan na een paar jaar zeggen we 'oh shit: we hebben niet de nodige middelen en instrumenten om het gezond en in leven te houden'. Of we willen vrijheid van beweging in de EU, maar spreek niet over een Europese grens- en kustwacht, want dat willen we niet."



Om zijn argumentatie kracht bij te zetten, vergeleek Verhofstadt het budget van de Amerikaanse kust- en grenswacht, 62 miljard dollar (58,6 miljard euro), met dat van de Europese: amper 254 miljoen euro. "En wij zeggen dan tegen de mensen: kijk, wij gaan onze grenzen beschermen, wat niet waar is," aldus de ex-premier.