Dewinter: "Ik ben Crevits dankbaar"

7/03/17 - 16u45 Bron: vtmnieuws.be

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter is Hilde Crevits (CD&V) "dankbaar om het taboe te doorbreken en het probleem bij de allochtonen zélf te leggen". Dat zei hij in De Meulemeester in Debat, waar hij in debat ging met Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. Minister van Onderwijs Crevits kwam gisteren in het oog van een politieke storm terecht door te zeggen dat ze meer engagement van allochtone ouders verwacht. Maar van Dewinter krijgt ze enkel steun. "Ik vind het moedig dat ze het taboe durft doorbreken", zegt hij, "Ik ben minister Crevits daar dankbaar voor."