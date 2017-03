Uitgebrande auto veroorzaakt file op E314 in Lummen

Jimmy De Schrijver

video Op de E314 richting Nederland is het momenteel een uur aanschuiven tussen Bekkevoort en Lummen. Oorzaak is een uitgebrande wagen op de pechstrook.

Een bestuurder van een Volkswagen Polo zag even voorbij de oprit Halen vuur van onder de motorkap opstijgen. De man kon zijn wagen nog veilig op de pechstrook zetten en samen met zijn hond uitstappen vooraleer zijn wagen in lichterlaaie vloog. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al in volle vuur.



Tijdens de bluswerken was enkel de linker rijstrook beschikbaar. Dat veroorzaakte een file tot in Bekkevoort.