Michel verzet zich tegen isolationisme: "Volgens een idiote redenering moeten we op onszelf terugplooien"

Premier Charles Michel heeft zich vandaag voor een groep bedrijfsleiders afgezet tegen het isolationistische project van de Amerikaanse president Donald Trump, dat neerkomt op een "breuk in het klassieke partnerschap tussen Europa en de Verenigde Staten".

De premier trok vandaag naar de Cercle Chapel in Waterloo, om er stil te staan bij de uitdagingen voor dit jaar. De eerste minister trok een parallel met de onderhandelingen over het CETA-verdrag tussen de Europese Commissie en Canada, waarbij Wallonië het vrijhandelsverdrag een tijd blokkeerde.



"Volgens een idiote redenering moeten we op onszelf terugplooien", zei hij. "Het is een standpunt dat wordt gedragen door links of extreemlinks, door rechts en extreemrechts. Het zijn de twee extremen die elkaar vinden in de strijd. Op dezelfde manier als links en extreemlinks, was het Marine Le Pen in Europa die initiatieven als handelsakkoorden onder vuur nam."