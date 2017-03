Bourgeois wil oplossing voor export 'vuile diesel' naar Afrika

Door: redactie

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil een oplossing voor de export van 'vuile diesel' naar Afrika via de haven van Antwerpen. Dat zei hij in het Vlaams parlement na vragen van Güler Turan (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen).

Uit een studie van de Zwitserse ngo Public Eye blijkt dat bedrijven zoals Trafigura en Vitol op grote schaal giftige olie naar Afrika exporteren. In de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen zouden de betrokken bedrijven diesel mengen met goedkope en giftige componenten als benzeen en zwavel. Op die manier raken ze hun afval kwijt en kunnen ze goedkope brandstof naar Afrika sturen.



De praktijk zou in strijd zijn met het Verdrag van Bazel, dat de export van gevaarlijke afvalstoffen reguleert, maar dat klopt niet, zegt Bourgeois. Het gaat hier immers om brandstoffen en niet om afval. Om in aanmerking te komen voor de regels van Bazel moet het product ook specifiek zijn aangemeld en dat is hier niet het geval.