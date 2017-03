Vrachtwagen gekanteld op A19 in Ieper: verkeer enkel over de pechstrook

Hans Verbeke

7/03/17 - 15u17

video Op de A19 in Ieper is deze namiddag rond kwart voor twee een vrachtwagen gekanteld, vermoedelijk na een klapband links vooraan. Dat gebeurde in de richting van Ieper, een dikke kilometer voor de aansluiting met de Noorderring.

De chauffeur verloor de controle over het stuur. De vrachtwagen, geladen met dertig ton steenslag, kwam in de groene middenberm terecht en ging over de kop. Daarbij werd de volledige lading weggeslingerd, op de middenberm maar ook op de rijweg. De trucker raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.



Door het ongeval is er in de richting van Ieper alleen maar verkeer mogelijk over de pechstrook. Dat heeft momenteel geen al te zware impact op het verkeer. Verwacht wordt, dat de hinder nog minstens enkele uren zal aanslepen. In de richting van Kortrijk is ter hoogte van het ongeval intussen weer vlot verkeer mogelijk. Een hoeveelheid aarde uit de middenberm was daar weggekatapulteerd op de snelweg maar de brandweer heeft de rijweg inmiddels weer proper gemaakt.