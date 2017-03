Ambtenaren willen volwaardige dertiende maand

Door: redactie

7/03/17 - 14u09 Bron: Belga

Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). © belga.

De christelijke overheidsvakbond vraagt voor de zowat 75.000 federale ambtenaren een volwaardige dertiende maand. Het prijskaartje bedraagt bijna honderd miljoen euro.

De dertiende maand van ambtenaren ligt traditioneel lager dan in de privésector, maar is de voorbije jaren aan een inhaaloperatie bezig. ACV wil nu dat het laatste verschil wordt weggewerkt. "We vragen een volwaardige dertiende maand", aldus Mark Saenen, secretaris ACV Openbare Diensten.



Zo'n volwaardige dertiende maand voor de zowat 75.000 federale ambtenaren zou de overheid 98 miljoen euro kosten. Maar volgens Saenen kan de inhaaloperatie ook over 2017, 2018 en 2019 worden gespreid.



De ACV-secretaris wijst op de loonsverhoging van 1,1 procent die de sociale partners voor de privésector zijn overeengekomen. "Een loonsverhoging voor de ambtenaren zal vroeg of laat onvermijdelijk op tafel komen. Wat voor de privé kan moet ook voor de ambtenaren kunnen".



De volwaardige dertiende maand - "onze belangrijkste eis", aldus Saenen - maakt deel uit van het overleg tussen de overheidsvakbonden en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput over de 'toelagen en vergoedingen' van de federale ambtenaren.