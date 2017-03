Geen gaslek gevonden in gebouw federaal parket: evacuatie opgeheven

Door: redactie

De Brusselse brandweer en Sibelga hebben vanmiddag het Montesquieu-gebouw, waar het federaal parket en de rechtbank van eerste aanleg huizen, helemaal doorzocht maar geen gaslek gevonden. De evacuatie van het gebouw is dan ook opgeheven, zo meldt de Brusselse brandweer. Wat de oorzaak was van de doordringende gasgeur die in het gebouw opgemerkt was, is niet duidelijk. Mogelijk was die afkomstig van werken in het aanpalende pand.