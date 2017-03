Door: redactie

Het Montesquieu-gebouw, waar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en het federaal parket huizen, is volledig ontruimd omwille van een gaslek. Dat meldt de Brusselse lokale politie.

In het hele gebouw, van in de ondergrondse garage tot op de zesde verdieping, is een doordringende gasgeur merkbaar. De juiste plaats van het lek en de oorzaak zijn nog onduidelijk.



De Brusselse brandweer en Sibelga zijn ter plaatse om het lek te onderzoeken.