Belgische F16's begeleiden vliegtuig tot in Brits luchtruim

7/03/17 - 12u15 Bron: Belga

Twee F16's van de basis van Florennes hebben vanochtend een vrachtvliegtuig met een radiopanne boven Nederland en België begeleid en vervolgens aan de Britse autoriteiten overgedragen. Het gaat om de eerste interventie sinds de inwerkingtreding van het Beneluxverdrag over bescherming van het luchtruim van de drie landen.

De interventie vond dinsdag "voor 7 uur" plaats. Twee F16's, die 24 uur op 24 paraat staan om het Belgische, Nederlandse en Luxemburgse luchtruim, werden ingezet in het kader van een missie 'Quick Reaction Alert' (QRA), stegen vanop de luchtmachtbasis van Florennes op.



De toestellen intercepteerden een vrachttoestel, waarvan het type of de nationaliteit niet werd bekend gemaakt, dat boven Nederland vloog en waarmee geen radiocontact mogelijk was. Het toestel werd door de Belgische straaljagers begeleid en overgedragen aan de Britse luchtmacht. Het vrachttoestel landde op Britse bodem, aldus nog de dezelfde bron.