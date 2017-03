Politie valt binnen bij beruchte motorclub No Surrender

Jef Van Nooten

7/03/17 - 10u43

Speciale eenheden van de politie hebben vanochtend in alle vroegte een inval gedaan in het clublokaal van motorclub No Surrender in Poppel (Ravels). Nadat de politie in de plaatselijke brandweerkazerne had verzameld om zich voor te bereiden, forceerden ze met geweld de deur van het clublokaal. De reden voor de inval is nog niet duidelijk.