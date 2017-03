Dutordoir neemt vanaf vandaag het heft in handen bij NMBS

Door: redactie

Vandaag is de eerste werkdag van Sophie Dutordoir als CEO van spoorwegmaatschappij NMBS. De voormalige topvrouw van energiebedrijf Electrabel volgt Jo Cornu op, die ruim drie jaar de NMBS leidde.

De 54-jarige Dutordoir is de eerste vrouw aan het hoofd van de NMBS. Haar benoeming werd in december door de ministerraad bekrachtigd, nadat ze door een headhunter op een shortlist met topkandidaten was geplaatst.



Nadat ze voor verschillende CVP-ministers (nu CD&V) had gewerkt, ging Dutordoir in 1990 aan de slag bij Electrabel (nu Engie Electrabel). Ze bleef er bijna een kwarteeuw en schopte het tot CEO. Eind 2013 trad ze af, om vervolgens een eigen delicatessenzaak op te starten in Overijse. Ze bleef wel actief in verschillende raden van bestuur.



"Ik verzeker u dat u in mij een hardwerkende, rigoureuze en warme vrouw zal vinden", zo stelde Dutordoir zichzelf voor toen haar benoeming was bekendgemaakt. "Het kan niet anders dan dat we allen samen de draai kunnen maken en het bedrijf moderner maken en laten evolueren zodanig dat de reiziger nog meer blijdschap kan vinden."



Net als voor Cornu geldt voor Dutordoir een loonplafond van 290.000 euro per jaar. Haar mandaat loopt zes jaar.