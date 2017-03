Gaat opdrachtgever moord vrijuit door zijn dementie?

BJORN MAECKELBERGH

De advocaten van de man die in 2011 zijn zoon liet vermoorden in Schellebelle, willen hem een proces én een straf besparen met behulp van enkele hersenscans. "Onze cliënt begint te dementeren. Hoe kan hij zich dan degelijk verdedigen?"

Zevenduizend euro betaalde Prosper Van Der Borght (nu 76) aan twee huurmoordenaars om op 11 juli 2011 zijn zoon Eddy Van Der Borght (37) dood te schieten. Vanaf morgen moeten de vader en vijf andere ver­dachten zich in Dendermonde verantwoorden voor moord. ­Alleen willen de advocaten van de vermoedelijke opdrachtgever een proces én een straf vermijden met een lijvig medisch dossier. "Sinds zijn vrijlating in april 2013 zijn er regelmatig hersenscans gemaakt bij Prosper", zeggen meesters Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde.



Hartproblemen

"Onze cliënt heeft al langer hartproblemen en zijn cardioloog waarschuwt dat zijn ouderdom, de verkalking en het dichtslibben van zijn aderen een verminderde doorbloeding in zijn hersenen kunnen veroorzaken. Op basis van die scans heeft een expert nu geoordeeld dat zijn ­geheugen hem in de steek laat." De advocaten vinden dat Van Der Borghts gezondheid hem "procesonwaardig" maakt. "De moord dateert al van 2011 en er gaat ook nog eens een jaren­lange geschiedenis aan vooraf. Bovendien is er getalmd met het proces, waardoor Prosper zich nog minder herinnert van de elementen die in zijn voordeel pleiten. Hij heeft dus geen kans op een eerlijk proces."



