Door: redactie

6/03/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

De wildgroei aan verkeersborden van 70 kilometer per uur langs de wegen staat er nog altijd. Nochtans moesten tegen maart alle overbodige borden weg zijn, want sinds januari is de snelheidslimiet op gewestwegen overal 70 kilometer per uur. Maar er staan er nog massa's. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer hebben ze teveel ander werk, klinkt het.