Slechts 1 op 10 werknemers bij MIVB is een vrouw: "Werk van lange adem"

6/03/17 - 18u06 Bron: Belga

Nauwelijks tien procent van de personeelsleden bij de MIVB is een vrouw. Dat blijkt uit cijfers die de Brusselse openbaarvervoermaatschappij vandaag heeft bekendgemaakt. De MIVB heeft nu een campagne opgestart om meer vrouwen aan te trekken.

De MIVB is aan een inhaaloperatie bezig, maar het aantal vrouwelijke personeelsleden bij de openbaarvervoermaatschappij stijgt maar erg langzaam: van 9,05 procent eind 2014 tot 9,78 procent in 2016. Vorig jaar nam het bedrijf nog een duizendtal personeelsleden aan, maar ook die groep telde maar 14,5 procent vrouwen.



"We zijn ons ervan bewust dat hier veel te weinig vrouwen werken en dat het aantal best de hoogte in kan", zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. "Maar de toename van het aantal vrouwelijke medewerkers is een werk van langere adem."



Moeilijk combineerbaar

Ter vergelijking: ook andere openbaarvervoermaatschappijen zijn eerder mannenbastions, onder meer vanwege het grote aantal technische jobs of omdat de shiften van de chauffeurs moeilijk combineerbaar zijn met het gezinsleven. Toch ligt zowel bij De Lijn (18,2 procent) als bij spoorwegmaatschappij NMBS (15,7 procent) het aantal vrouwen merkbaar hoger.



De MIVB heeft nu een campagne opgestart om een deel van die achterstand op te halen. Daarbij worden vrouwelijke medewerkers in de spotlight geplaatst om andere vrouwen aan te moedigen om toch te solliciteren voor 'mannenberoepen' als chauffeur, elektricien of ingenieur. "Het is de bedoeling dat het aantal vrouwen hierdoor zal stijgen, maar we hebben geen streefdoel vooropgesteld", besluit Van hamme.