"Aantal Molenbeekse jongeren met radicaal discours stijgt"

Door: redactie

6/03/17 - 17u56 Bron: Belga

© belga.

Het aantal jongeren in Molenbeek dat zich aangetrokken voelt door een radicaal discours stijgt nog steeds. Dat zegt Molenbeeks deradicaliseringsambtenaar Olivier Vanderhaegen in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart.

Zelfs al vertrekken er nog nauwelijks jongeren naar IS-gebied, toch groeit de "kritische massa" die een radicaal discours aanhangt. "Ze zien overal complotten en provocaties", aldus Vanderhaegen. Het gaat dan niet zozeer om potentiële terreurstrijders, maar om jongeren die nergens op de radar zitten en die weten hoe ze door de mazen van het net moeten glippen. Niet zelden gaat het om jongeren die betrokken zijn bij drugshandel of andere criminele feiten.



Ronselaars

Er zijn ook nog steeds ronselaars actief op het grondgebied van de Brusselse gemeente, bevestigde Vanderhaegen. Die info is bijvoorbeeld door families aan de politie doorgespeeld en de onderzoeken zijn lopende.



Tegendiscours

De Molenbeekse deradicaliseringsambtenaar waarschuwde voorts om niet alles in te zetten op een religieus tegendiscours. "Een religieus tegendiscours werkt niet op het moment dat iemand op het punt staat om naar Syrië te vertrekken", aldus Vanderhaegen.



Identiteit

Niet zelden zijn jongeren vooral op zoek naar een identiteit. "Religie komt dan als een identitaire prothese", verduidelijkte hij. In hun zoektocht kunnen jongeren vaak niet terecht in moskeeën, omdat zij geen Arabisch kennen en de imams vaak te weinig Frans. Bovendien hebben de imams vaak geen voeling met de leefwereld van jongeren, terwijl ronselaars en haatpredikers daar wel gretig op inspelen.



Soort 'Marshallplan'

Vanderhaegen beklemtoonde tot slot meermaals de sociaaleconomische situatie van de betrokken jongeren en de torenhoge werkloosheidscijfers in Molenbeek. Hij brak een lans voor een soort 'Marshallplan' voor Brussel.



Vilvoorde en Mechelen

Zijn Vilvoordse en Mechelse collega's, Jessika Soors en Alexander Van Leuven, drongen daarnaast aan op meer structurele ondersteuning. Nu verdoen ze veel tijd met de zoektocht naar projectsubsidies, die bovendien slechts tijdelijk financiering leveren en dus weinig zekerheid bieden voor het aanwerven of behouden van goed personeel. Tegelijk hopen ze op een vlottere informatieuitwisseling over personen op hun grondgebied en op meer overleg en coördinatie onderling.