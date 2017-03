Brokstukken vallen van brug: heel wat fileleed op Antwerpse Ring

Dieter Lizen

6/03/17 - 16u43

Op de Ring rond Antwerpen zijn er momenteel twee rijstroken afgesloten richting Gent ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Oost. Door werken aan de brug van de Turnhoutsebaan zijn er stukken beton losgekomen en op de Ring beland. Om erger te voorkomen voert het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel een inspectie van de brug uit met een hoogtewerker. In plaats van drie rijstroken plus één afslagstrook is er momenteel maar één rijstrook en één afslagstrook beschikbaar.

#R1 Thv Antwerpen-Oost ¿ Gent zijn er 2 rijstroken afgesloten voor een dringende herstelling. Volg de omleidingen: https://t.co/Ggz5Pz0MVD — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum)

Door de problemen met de brug stond er om 16u op de E19 al een file vanuit Breda van aan Burcht. "We verwachten een heel zware avondspits met lange wachttijden die op kunnen lopen van een halfuur tot 2 uur voor iedereen die van Noord naar Zuid wil over Antwerpen", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "We raden iedereen aan de verkeersinformatie goed op te volgen en de omgeving zoveel mogelijk te mijden. Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt beter via Brussel. De Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt, maar ook daar zien we nu al problemen".



De stukken beton zijn losgekomen, als gevolg van trillingen veroorzaakt door wegenwerken aan het wegdek van de brug. Het wegdek van die Turnhoutsebrug wordt volledig vernieuwd.



Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de brug inspecteren en de losgekomen delen verwijderen. "Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen heeft het AWV in overleg met de federale wegpolitie besloten om twee rijstroken van de Ring af te sluiten tot de losse stukken verwijderd zijn en de inspectie van de brug klaar is", klinkt het bij Jef Schoenmaekers van AWV.



De wegenwerken werden meteen stilgelegd. Verder overleg moet uitwijzen of de Ring richting Gent tijdelijk helemaal zal moeten worden afgesloten, als de wegenwerken worden hervat. Het agentschap verwacht de rijstroken opnieuw te kunnen vrijgeven in de loop van de avond.