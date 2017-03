Sint-Gillis bindt strijd aan met clandestiene taxibendes aan station Brussel-Zuid

Door: redactie

6/03/17 - 16u28 Bron: Belga

© belga.

De Brusselse gemeente Sint-Gillis heeft tot 17 maart tussen 6 uur en 23 uur een verbod ingesteld op de samenscholing van alle personen die betrokken zijn in de illegale taxihandel rond het Zuidstation. Aanleiding voor de maatregel is het vele geweld tussen rivaliserende bendes.

Met de nieuwe maatregel kan de politie personen verplicht verwijderen en zelfs administratief aanhouden. De overlast van de handel in illegale carpooling dateert al van 2012, maar is sindsdien enkel in omvang toegenomen. Bovendien werden er steeds meer feiten van zwaar geweld vastgesteld tussen de rivaliserende bendes. Met als exponent een moordpoging eind februari.



"De taak van een gemeente bestaat erin de burgers veiligheid en rust te bieden in de straten en in openbare plaatsen", zegt burgemeester Charles Picqué (PS) van Sint-Gillis. "Het betreft hier zware gevallen die de veiligheid van de personen aantasten die op doorreis zijn in deze wijk en van de bewoners in het bijzonder."



Het probleem van de clandestiene taxi's situeert zich met name rond het Zuidstation. De nieuwe maatregel verbiedt de samenscholing in de wijk tussen de Fonsnylaan, de Engelandstraat, de Merodestraat en de Argonnestraat tot aan de Hallepoort. Na een eerste termijn van 14 dagen wordt het effect geëvalueerd en komt er een mogelijke verlenging.



Het verbod geldt tussen 6 uur en 23 uur, omdat op dat moment de vraag naar taxi's die afstappende treinreizigers buiten Brussel kunnen brengen het grootst is.