Jongerenbende zet minderjarigen in voor overvallen

Door: redactie

6/03/17 - 13u24 Bron: Belga

© anp.

Kortirijk - Waregem De Kortrijkse strafrechter heeft maandag vier jongemannen veroordeeld voor een reeks diefstallen en inbraken. Ze krijgen tot 30 maanden, deels met uitstel. De vermeende bendeleider werd vrijgesproken van die sleutelrol.

De vier beklaagden maakten deel uit van een bende waarbij ook acht minderjarigen actief waren. Binnen de bende werden in 2015 drieste diefstallen en inbraken gepleegd in verschillende samenstellingen. Er werden ook gewapende overvallen gepleegd, onder meer op een videotheek in Waregem. Drie minderjarige daders drongen daar binnen. Ook de uitbaatster van een Kortrijkse kruidenierswinkel werd bedreigd met een wapen en een mes door twee minderjarigen.



Het gros van de feiten in het correctioneel dossier werden gepleegd door de eerste beklaagde, een 20-jarige Kortrijkzaan, en een minderjarige die bij hem inwoonde. Ze pleegden een reeks inbraken, telkens met een rode bromfiets die de minderjarige gestolen had in Wevelgem. Ze braken onder meer binnen in het Sint-Theresia-instituut in Kortrijk waar ze maar liefst 25 laptops buit maakten. De twintiger werd door het parket naar voor gebracht als bendeleider, maar de rechter sprak hem daarvoor vrij. Hij werd ook voor twee van de diefstallen en een poging vrijgesproken.



Hij krijgt dertig maanden cel, waarvan vijftien effectief. Een tweede beklaagde, die vervolgd werd voor de heling van de gestolen laptop uit het Sint-Theresia, krijgt zeven maanden met uitstel. Twee andere beklaagden krijgen achttien maanden, waarvan zeven effectief.