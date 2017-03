Bewoonster gekneveld bij brutale homejacking

Door: Kristien Bollen

Walshoutem (Landen) Vermoedelijk drie daders hebben deze ochtend in het Vlaams-Brabantse Walshoutem (Landen) een brutale homejacking gepleegd. De bewoonster van het huis aan de Steenweg op Sint-Truiden werd door de gangsters gekneveld, waarop ze de hele woning doorzochten.

Wanneer de overval precies plaatsgreep, is niet duidelijk. Pas om iets over tien uur werd er alarm geslagen. Politie opende meteen een klopjacht op de daders, wellicht wisten die via de naburige E40 autosnelweg te ontkomen.



Het slachtoffer is door de hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is politie een buurtonderzoek gestart; het technisch labo is ter plaatse voor het sporenonderzoek.