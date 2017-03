Door: Andreas De Prycker

6/03/17 - 10u35 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

De bewoner van een huis in het Dalenhof in Leuven is ongedeerd na een hevige woningbrand. Doordat er gasflessen binnen in het huis zouden liggen, heerst er op dit moment nog ontploffingsgevaar.