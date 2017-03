"Met zo'n leeftijdsverschil komt relatie áltijd onder druk te staan"

Door: BJM

6/03/17 - 10u34 Bron: Eigen berichtgeving

© Marco Mariotti, rv.

cafémoord De 38-jarige Femke Wetzels uit Lanaken kwam vrijdagnacht met meerdere messteken in de borststreek om het leven nadat haar 63-jarige man haar aanviel in een bomvol café. De twee waren nog maar zes weken uit elkaar. "Elke relatie met zo'n immens leeftijdsverschil als bij het echtpaar in Lanaken, komt vroeg of laat onder druk te staan door de generatiekloof. "Aan het begin wordt dat onderschat", zegt therapeute Martine Mingelinckx. "Maar op een dag gaan de poppen aan het dansen."

"Ik ken koppels die het, ondanks hun verschil in leeftijd, vrij goed doen. Zulke relaties zijn dus sowieso niet gedoémd om te mislukken", steekt gesprekstherapeute Mingelinckx van wal. "Het begint meestal als een sprookje. Beide partners zien alleen maar voordelen. De jongere kijkt op naar de oudere, omwille van wat hij te bieden heeft. Want vergeet niet: de oudere partner heeft een pak meer levenservaring en is meestal al op een moment gekomen dat hij een pak ambities en doelen in zijn leven heeft bereikt. Aan de andere kant gaat de oudere partner zich dankzij de relatie jonger voelen. Hij krijgt als het ware een stuk jeugdigheid in return. Maar die voordelen wreken zich na verloop van tijd. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de jongste van de twee gevoelens krijgt voor een leeftijdsgenoot. Da's menselijk. Verliefd zijn is een gevoel dat je overkomt en waarin je zelf niet de hand hebt. Want waarop worden we verliefd? Op iets wat je mist in je eigen relatie. En vaak is dat dan de jeugdigheid of de typische dingen waarvoor je eigen leeftijdscategorie staat."



"Het hangt er dan natuurlijk vanaf wat je met die verliefdheid doét. Eraan toegeven is een waarborg om de poppen aan het dansen te krijgen. Dat is kiezen voor een ander leven." Die beslissing zet volgens Martine Mingelinckx de poort wagenwijd open voor jaloezie. "De verliefdheid van z'n partner op een veel jonger iemand brengt bij de oudere een grote onzekerheid teweeg. Moet hij de rest van z'n leven in eenzaamheid slijten? Vaak kunnen die oudere partners dat niet plaatsen. Alleen de koppels die zich op dat moment het beste kunnen aanpassen aan elkaar, overleven alsnog."



Statistieken over stellen met een groot leeftijdsverschil zijn er niet. "Ik merk wel dat we vroeger enkel spraken over de oude bok en z'n groene blaadje, maar vandaag de dag kiezen ook veel meer vrouwen voor een jonger iemand. Omdat ze zich dan ook zelf jonger gaan voelen. Er is geen lijn in te trekken of zulke koppels meer slaagkansen hebben dan stellen met een jongere vrouw en een oudere man. Dat is heel persoonsgebonden."



In de gemeente Lanaken stak een man van 63 afgelopen weekend z'n 25 jaar jongere ex neer. Een dramatische afloop, van een omstreden relatie. Een gevolg van het leeftijdsverschil? Niet noodzakelijk. Experten zien vaak dat het ook wél werkt, als partners fel verschillen in leeftijd. Bent u zo'n koppel? Is uw man of vrouw minstens twintig jaar jonger of ouder dan u? Stuur dan vandaag een mailtje naar sabine.vermeiren@persgroep.be.