93 jaar oud plezierbootje zinkt

Door: Hans Verbeke

6/03/17 - 10u27 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

Izegem Op het kanaal Roeselare-Leie is op het grondgebied van Izegem een pleziervaartuigje gezonken. Voor zover bekend, zijn er geen slachtoffers.

Het was een binnenschipper die alarm sloeg waarop de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het vaartuigje is naar verluidt 93 jaar oud maar verkeerde nog in redelijke staat. Vorig jaar werd het bootje wel al eens gelicht omdat het water maakte. Na herstelling bleek dat niet meer het geval.



Of de overvloedige reden van de jongste dagen iets te maken heeft met het zinken van het vaartuigje, is niet bekend. De brandweer pompt water uit het bootje zodat het kan gelicht worden.