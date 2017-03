Farag krijgt 20 jaar cel voor strandmoord Zeebrugge

Bart Boterman

6/03/17 - 10u28 Bron: Eigen berichtgeving

De 62-jarige Nederlandse Egyptenaar El Sayed Farag is door correctionele rechtbank van Brugge veroordeeld tot 20 jaar cel. De rechter oordeelde dat El Sayed schuldig is aan doodslag op Daisy Vergote (43) uit Zeebrugge op 24 juli 2014. De moord staat bekend als de strandmoord. "Twintig jaar voor niets? De moordenaar loopt nog rond", riep Farag toen de rechter het vonnis voorlas.

El Sayed 'Mike' Farag bracht de Daisy Vergote, prostituee van beroep, door wurging om het leven. Daisy was zijn vriendin en Farag wilde dat zij zich terug trok uit de prostitutie. Zij wilde echter weg van Farag maar werd zowel fysiek als mentaal onderdrukt door hem. Twee gemeentearbeiders vonden het levenloze lichaam op het strand en tussen haar benen lagen drie condooms. Die bleken niet van Farag afkomstig te zijn na DNA-onderzoek. Maar volgens de rechtbank had Farag de gebruikte condooms tussen de benen gelegd om zijn onschuld te veinzen. Of hij haar in haar appartement om het leven bracht, of op het strand, is nog steeds onduidelijk.



Farag moet dus 20 jaar naar de cel, is voor 10 jaar zijn rechten kwijt en staat tien jaar ter beschikking van de regering. Hij moet 15.000 euro betalen aan de zoon van het slachtoffer en telkens 5.000 euro aan twee familieleden. De gerechtskosten voor de moordenaar lopen op tot 54.000 euro.