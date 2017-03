Stad Gent gaat elektrisch omdat De Lijn niet kan

Door: redactie

De stad Gent beschikt weldra over evenveel elektrische bussen als de openbare vervoersmaatschappij De Lijn. De uitbreiding van de autovrije zone in de binnenstad op 3 april gaat immers gepaard met de inzet van drie elektrisch aangedreven busjes die een vast traject door het gebied zullen afleggen. Het gebruik ervan is volledig gratis. Dat schrijft De Standaard.

Omdat De Lijn in Vlaanderen het monopolie heeft op de organisatie van openbaar vervoer, vroeg Gent in mei 2016 of de vervoersmaatschappij de exploitatie van de bussen voor haar rekening wilde nemen. Maar dat bleek onmogelijk. "Wij beschikken momenteel niet over elektrische voertuigen in Oost-Vlaanderen", zegt Davy Van Swael, woordvoerder bij De Lijn. "We zouden ze dus moeten aankopen. Maar die procedure neemt minstens twaalf tot achttien maanden in beslag. De deadline, begin april, was voor ons onhaalbaar."



Gent nam daarop zelf het heft in handen, zocht een andere aanbieder en draait zelf op voor de exploitatie van de bussen en de betaling van het nodige personeel. De stad trekt daar jaarlijks meer dan 500.000 euro voor uit. "Een zware uitgave", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "En logisch is dit natuurlijk niet. Maar wij hebben radicaal gekozen voor duurzame mobiliteit. Het is heel erg jammer dat De Lijn daar niet in kan meegaan. Het bedrijf mist financiële armslag om flexibel op lokale noden in te spelen."



De Lijn benadrukt dat "dit specifieke geval niet veralgemeend mag worden". "Het gaat om een klein aantal voertuigen met een beperkte capaciteit. Bovendien bedienen wij de zone ook met vier reguliere buslijnen. Samen met de stad Gent zoeken wij naar een oplossing om te garanderen dat de busjes niet botsen met ons monopolie op het stads- en streekvervoer in Vlaanderen."