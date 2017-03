Het wordt een wisselvallige week

Door: redactie

6/03/17 - 07u30 Bron: Belga

© thinkstock.

Vandaag is het gedeeltelijk en dikwijls ook zwaarbewolkt. We verwachten ook buien, vooral over het noorden en oosten van het land en in het begin van de dag kan daarbij ook wat sneeuw vallen op de Ardense hoogten. Het is fris met maxima van 4 graden in de Ardennen tot 9 graden in het westen van het land. Dat meldt het KMI. De wind waait matig, aan de kust eerst nog vrij krachtig, eerst uit west tot zuidwest, na de middag draaiend naar het noordwesten.