Door: redactie

5/03/17 - 19u38 Bron: vtmnieuws.be

video

Sinds woensdag al kamperen ouders op het schooldomein van KTA Horteco in Vilvoorde om hun kind in te schrijven in het eerste middelbaar. Dat meldt Wietse Coolen, directeur van het KTA Horteco. De school richt voor het eerst de studierichting 1B Land- en tuinbouw in en heeft daarvoor maar twaalf plaatsen beschikbaar.