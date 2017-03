Man schedelbreuk geslagen na cafébezoek

Door: redactie

5/03/17 - 13u46 Bron: Belga

Een echtpaar en hun vriend zijn gisteren in de late namiddag in Namen aangevallen na een cafébezoek. Eén van hen, een 30-jarige man uit Walcourt, liep een schedelbreuk op. Hij is niet in levensgevaar, aldus het parket van Namen.