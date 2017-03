Ook Ninove plaatst betonblokken om carnavalisten te beschermen

Door: redactie

5/03/17 - 12u20 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

Het Oost-Vlaamse Ninove maakt zich klaar voor de folkloristische hoogdag van het jaar. Straks trekt de carnavalstoet door de straten van de wortelstad. Die wordt voorafgegaan door de reclamestoet. Op dit moment worden beide onder het toeziend oog van de Karnavalraad, de politie en de brandweer gevormd.

Om de veiligheid te garanderen werd het traject afgezet met betonblokken en vrachtwagens. Momenteel is er geen verkeer meer mogelijk op de Brusselsesteenweg. Ook de Bouwewijnlaan is afgesloten vanaf kruispunt Den Doorn tot het kruispunt met de Brusselsesteenweg. Zwaar vrachtverkeer dat van Aalst richting Ninove wil, wordt omgeleid via Geraardsbergen en Affligem. Ook de binnenstad is momenteel al grotendeels verkeersvrij.