H&M in Charleroi overspoeld met koopjesjagers: politie moet winkel sluiten

Door: redactie

5/03/17 - 12u08 Bron: Belga

archiefbeeld © reuters.

In Charleroi werd gisterenmiddag een winkel van kledingketen H&M gesloten door de politie. De winkel werd letterlijk overspoeld door koopjesjagers. In de drukte raakte een toegangsdeur vernield.

De taferelen speelden zich af aan de rue de la Montagne in Charleroi. De H&M-winkel wordt er gesloten en verhuist naar het winkelcentrum Rive Gauche, waardoor een opruimactie plaatsvond. Daar kwam veel volk op af, dat zich ook nog eens weinig gedisciplineerd gedroeg.



Een honderdtal koopjesjagers probeerde zaterdag kort na middag op een erg chaotische manier de winkel binnen te dringen. Daarop riep het veiligheidspersoneel de hulp in van de lokale politie. Die kwam met vijf ploegen ter plaatse om de massa uit elkaar te drijven. In de drukte sneuvelde een toegangsdeur.



De winkel bleef voor de rest van de dag gesloten.