Vlaamse overheid bouwt wagenpark af

Door: redactie

5/03/17 - 04u45 Bron: Belga

© photo_news.

De Vlaamse overheid heeft haar wagenpark de voorbije twee jaar afgebouwd. Het aantal voertuigen is met 308 afgenomen, op een totaal van ruim 4.000. De overheid maakt ook werk van autodelen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van sp.a-parlementslid Joris Vandenbroucke. Die vindt dat de overheid haar wagens ook ter beschikking van de burgers moet stellen.

Minister Homans kondigde het twee jaar geleden al aan. Ze wilde het wagenpark van de Vlaamse overheid efficiënter inzetten. Door auto's intern te delen zou de voertuigenvloot van de Vlaamse overheid ook afgebouwd kunnen worden.



Autodeelprojecten

Intussen is de vloot van de Vlaamse overheid effectief gedaald met 308 voertuigen. Er wordt ook werk gemaakt van autodeelprojecten. Zo zijn er in alle grote administratieve gebouwen poolkaarten beschikbaar van Cambio zodat het personeel gebruik kan maken van deelwagens voor dienstverplaatsingen. Er zijn ook zeven agentschappen die elkaars wagenvloot delen en er komt een proefproject bij het Facilitair Bedrijf dat haar dienstwagens zal delen met de eigen werknemers.



Volgens Joris Vandenbroucke (sp.a) is het goed dat de Vlaamse overheid werk maakt van de afbouw van de wagenvloot. Vandenbroucke: "Dat vermindert de kosten en zorgt voor een efficiënter gebruik van de wagens die men overhoudt. Door een beroep te doen op Cambio en elkaars wagenvloot te delen, hoop ik dat het wagenpark van de Vlaamse agentschappen en departementen nog meer kan krimpen".



Proefproject

Maar de sp.a'er wil graag nog een stapje verder gaan. Zo is hij ontgoocheld dat een proefproject voor het delen van de wagens van de Vlaamse overheid met burgers nog steeds niet van de grond is gekomen. "Honderden voertuigen van de overheid staan na de kantooruren en in het weekend in een garage. Laat die toch door burgers gebruiken. Heel wat steden en gemeenten doen dat al, dan kan de Vlaamse overheid toch niet achterblijven?", aldus Vandenbroucke.



Praktische bezwaren

Volgens de sp.a'er blijft de minister zwaaien met praktische bezwaren (bv. stijgende verzekeringskost of toegangsbeveiliging). Maar dat zijn volgens hem "bezwaren die perfect overwonnen kunnen worden". "De Vlaamse overheid is de grootste aandeelhouder van Cambio. Het moet toch mogelijk zijn om met hen een proefproject uit te werken?", besluit Vandenbroucke.