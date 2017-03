Man heeft veel geluk na crash in gracht met Corvette

Tim Van der Zeypen

De eigenaar van een Corvette heeft bijzonder veel geluk gehad na een zware crash met zijn auto gisterenavond. De wagen belandde op zijn dak in een gracht naast de N16 in Puurs. De bestuurder kon in afwachting van de hulpdiensten zijn hoofd net boven water houden.

Gisterenavond omstreeks 23.30 uur ging de man op de N16 aan het slingeren ter hoogte van de carpoolparking. De wagen ging van de rijbaan en belandde op zijn dak in de gracht. "De autobestuurder lag volledig in het water met enkel zijn lippen, neus en ogen nog boven water", zegt brandweerluitenant Pierre Van Sand. Hulpdiensten werden na het ongeval meteen ter plaatse gestuurd. In samenspraak met de medische diensten werd de man meteen uit de wagen gehaald. De brandweer moest hiervoor een gat maken in het portier langs de bestuurderskant.



Onderkoeling

Het slachtoffer zat niet gekneld. De autobestuurder had bijzonder veel geluk dat het ongeval meteen werd opgemerkt, dat hij zijn hoofd boven water kon houden en dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Eens uit zijn wagen, bracht een ambulance de autobestuurder over naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. Zijn verwondingen bleken mee te vallen, hij bleef de hele tijd bij bewustzijn. De man vertoonde wel tekenen van onderkoeling.



N16 tijdelijk afgesloten

De omstandigheden van het onderzoek worden verder onderzocht door de lokale politiezone Klein Brabant. Bij het ongeval waren geen andere auto's betrokken. De auto raakte zwaar beschadigd. Het wrak moest getakeld worden. De N16 richting Puurs, Bornem en Temse werd tijdens de interventie een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer tussen het kruispunt van de carpoolparking en het eerst daarop volgende kruispunt.



Het verkeer moest tijdelijk omrijden.